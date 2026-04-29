Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|Kursentwicklung im Fokus
|
29.04.2026 09:29:11
Anleger in Paris halten sich zurück: CAC 40 beginnt Handel in der Verlustzone
Der CAC 40 tendiert im Euronext-Handel um 09:12 Uhr um 0,10 Prozent schwächer bei 8 096,26 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,377 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,186 Prozent auf 8 088,98 Punkte an der Kurstafel, nach 8 104,09 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 erreichte heute sein Tagestief bei 8 088,40 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 8 110,62 Punkten lag.
CAC 40-Performance seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn verbucht der CAC 40 bislang ein Minus von 0,783 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, den Wert von 7 701,95 Punkten. Der CAC 40 verzeichnete vor drei Monaten, am 29.01.2026, den Stand von 8 071,36 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.04.2025, wies der CAC 40 7 555,87 Punkte auf.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 1,21 Prozent abwärts. In diesem Jahr schaffte es der CAC 40 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 8 642,23 Punkten. 7 505,27 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf
Aktuell weist die Airbus SE-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 45 983 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 231,161 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Fokus
In diesem Jahr präsentiert die SRTeleperformance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Unter den Aktien im Index präsentiert die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,47 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Stellantis
|
15:59
|Minuszeichen in Paris: CAC 40 in Rot (finanzen.at)
|
12:26
|Anleger in Paris halten sich zurück: CAC 40 verbucht am Donnerstagmittag Verluste (finanzen.at)
|
09:29
|Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 zum Start in der Verlustzone (finanzen.at)
|
29.04.26
|Schwacher Handel: CAC 40 zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
29.04.26
|Schwacher Handel: CAC 40 in der Verlustzone (finanzen.at)
|
29.04.26
|Schwacher Handel: CAC 40 am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
29.04.26
|Anleger in Paris halten sich zurück: CAC 40 beginnt Handel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
28.04.26
|Börse Paris: CAC 40 schließt im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Airbus SE
|29.04.26
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|29.04.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|29.04.26
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.04.26
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|29.04.26
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.26
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|29.04.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|29.04.26
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.04.26
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|29.04.26
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.26
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|29.04.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|29.04.26
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|29.04.26
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|31.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.04.26
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.04.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.04.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.04.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.04.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|174,40
|1,08%
|Engie (ex GDF Suez)
|27,71
|-2,15%
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|446,80
|-0,63%
|SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance
|56,74
|3,73%
|Stellantis
|6,21
|-6,15%
Indizes in diesem Artikel
|CAC 40
|8 060,29
|-0,15%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFed und Tech-Bilanzen im Mittelpunkt: ATX stabil -- DAX in Grün -- Dow fester -- Asiens Börsen schlussendlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Leitindex präsentiert sich wenig bewegt. Der deutsche Leitindex erzielt währenddessen Gewinne. Der Dow zeigt sich im Donnerstagshandel von seiner freundlichen Seite. Die asiatischen Börsen weisen am Donnerstag vermehrt negative Vorzeichen aus.