Airbus Aktie

Airbus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kursentwicklung im Fokus 29.04.2026 09:29:11

Anleger in Paris halten sich zurück: CAC 40 beginnt Handel in der Verlustzone

Anleger in Paris halten sich zurück: CAC 40 beginnt Handel in der Verlustzone

Das macht das Börsenbarometer in Paris am Morgen.

Der CAC 40 tendiert im Euronext-Handel um 09:12 Uhr um 0,10 Prozent schwächer bei 8 096,26 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,377 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,186 Prozent auf 8 088,98 Punkte an der Kurstafel, nach 8 104,09 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte heute sein Tagestief bei 8 088,40 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 8 110,62 Punkten lag.

CAC 40-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der CAC 40 bislang ein Minus von 0,783 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, den Wert von 7 701,95 Punkten. Der CAC 40 verzeichnete vor drei Monaten, am 29.01.2026, den Stand von 8 071,36 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.04.2025, wies der CAC 40 7 555,87 Punkte auf.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 1,21 Prozent abwärts. In diesem Jahr schaffte es der CAC 40 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 8 642,23 Punkten. 7 505,27 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf

Aktuell weist die Airbus SE-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 45 983 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 231,161 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die SRTeleperformance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Unter den Aktien im Index präsentiert die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,47 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte
Tops und Flops im CAC 40
Alle Marktberichte im Überblick

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu Stellantis

mehr Nachrichten

Analysen zu Airbus SE

mehr Analysen
29.04.26 Airbus Kaufen DZ BANK
29.04.26 Airbus Buy Deutsche Bank AG
29.04.26 Airbus Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.04.26 Airbus Overweight Barclays Capital
29.04.26 Airbus Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 174,40 1,08% Airbus SE
Engie (ex GDF Suez) 27,71 -2,15% Engie (ex GDF Suez)
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 446,80 -0,63% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance 56,74 3,73% SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance
Stellantis 6,21 -6,15% Stellantis

Indizes in diesem Artikel

CAC 40 8 060,29 -0,15%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 17: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 17
25.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.04.26 KW 17: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.04.26 KW 17: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Fed und Tech-Bilanzen im Mittelpunkt: ATX stabil -- DAX in Grün -- Dow fester -- Asiens Börsen schlussendlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Leitindex präsentiert sich wenig bewegt. Der deutsche Leitindex erzielt währenddessen Gewinne. Der Dow zeigt sich im Donnerstagshandel von seiner freundlichen Seite. Die asiatischen Börsen weisen am Donnerstag vermehrt negative Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen