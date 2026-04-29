Anleger in Paris halten sich zurück: CAC 40 beginnt Handel in der Verlustzone

Das macht das Börsenbarometer in Paris am Morgen.

Der CAC 40 tendiert im Euronext-Handel um 09:12 Uhr um 0,10 Prozent schwächer bei 8 096,26 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,377 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,186 Prozent auf 8 088,98 Punkte an der Kurstafel, nach 8 104,09 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte heute sein Tagestief bei 8 088,40 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 8 110,62 Punkten lag.

CAC 40-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der CAC 40 bislang ein Minus von 0,783 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, den Wert von 7 701,95 Punkten. Der CAC 40 verzeichnete vor drei Monaten, am 29.01.2026, den Stand von 8 071,36 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.04.2025, wies der CAC 40 7 555,87 Punkte auf.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 1,21 Prozent abwärts. In diesem Jahr schaffte es der CAC 40 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 8 642,23 Punkten. 7 505,27 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf

Aktuell weist die Airbus SE-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 45 983 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 231,161 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die SRTeleperformance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Unter den Aktien im Index präsentiert die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,47 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at