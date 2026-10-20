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WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9

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Euronext-Handel im Blick 20.10.2026 09:28:50

Anleger in Paris halten sich zurück: CAC 40 beginnt Handel mit Verlusten

Anleger in Paris halten sich zurück: CAC 40 beginnt Handel mit Verlusten

Der CAC 40 kann seine Vortagesgewinne am Dienstag nicht halten.

Am Dienstag fällt der CAC 40 um 09:12 Uhr via Euronext um 0,21 Prozent auf 7 851,51 Punkte. Damit sind die im CAC 40 enthaltenen Werte 2,387 Bio. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der CAC 40 0,327 Prozent leichter bei 7 842,33 Punkten, nach 7 868,05 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 7 860,28 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 842,33 Zählern.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, wies der CAC 40 8 065,02 Punkte auf. Der CAC 40 erreichte vor drei Monaten, am 20.07.2026, den Stand von 8 340,11 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.10.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8 206,07 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,19 Prozent. Der CAC 40 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 755,03 Punkten. Bei 7 505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Welche Aktien im CAC 40 das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Airbus SE-Aktie aufweisen. 7 065 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LOréal-Aktie weist im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 216,703 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder im Fokus

Die Renault-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten inne. Mit 8,10 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at

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L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) 404,35 1,01% L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
Pernod Ricard S.A. 67,28 0,54% Pernod Ricard S.A.
Renault S.A. 27,79 2,70% Renault S.A.
Stellantis 3,85 0,54% Stellantis

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