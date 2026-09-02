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CAC 40-Entwicklung 02.09.2026 15:58:49

Anleger in Paris halten sich zurück: CAC 40 fällt am Nachmittag zurück

Anleger in Paris halten sich zurück: CAC 40 fällt am Nachmittag zurück

Das macht der CAC 40 am Nachmittag.

Der CAC 40 notiert im Euronext-Handel um 15:42 Uhr um 0,14 Prozent leichter bei 8 289,98 Punkten. An der Börse sind die im CAC 40 enthaltenen Werte damit 2,514 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,107 Prozent auf 8 292,95 Punkte an der Kurstafel, nach 8 301,85 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 237,92 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 306,63 Zählern.

CAC 40 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der CAC 40 bislang ein Minus von 1,37 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, erreichte der CAC 40 einen Stand von 8 509,64 Punkten. Der CAC 40 stand vor drei Monaten, am 02.06.2026, bei 8 209,09 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.09.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 7 654,25 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,16 Prozent aufwärts. 8 755,03 Punkte markierten den Höchststand des CAC 40 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Zählern erreicht.

Welche CAC 40-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 219 727 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 mit 222,976 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Werte im Blick

Unter den CAC 40-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,79 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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