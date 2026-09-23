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CAC 40-Marktbericht 23.09.2026 17:58:53

Anleger in Paris halten sich zurück: CAC 40 fällt zum Handelsende zurück

Anleger in Paris halten sich zurück: CAC 40 fällt zum Handelsende zurück

Der CAC 40 verzeichnete am Mittwoch Verluste.

Am Mittwoch verlor der CAC 40 via Euronext letztendlich 0,39 Prozent auf 8 123,41 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,435 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,433 Prozent höher bei 8 190,22 Punkten, nach 8 154,91 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des CAC 40 lag heute bei 8 112,22 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8 199,66 Punkten erreichte.

CAC 40-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht kletterte der CAC 40 bereits um 0,241 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 notierte am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, bei 8 484,43 Punkten. Der CAC 40 verzeichnete vor drei Monaten, am 23.06.2026, den Wert von 8 340,71 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.09.2025, lag der CAC 40 bei 7 872,02 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 verlor der Index bereits um 0,876 Prozent. Das Jahreshoch des CAC 40 liegt derzeit bei 8 755,03 Punkten. Bei 7 505,27 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 299 776 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von LOréal mit 203,894 Mrd. Euro im CAC 40 den größten Anteil aus.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Renault-Aktie präsentiert mit 4,55 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Unter den Aktien im Index präsentiert die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,19 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Tops und Flops im CAC 40
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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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