Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|Index-Bewegung
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18.08.2026 09:28:43
Anleger in Paris halten sich zurück: CAC 40 fällt zum Handelsstart zurück
Der CAC 40 bewegt sich im Euronext-Handel um 09:11 Uhr um 0,11 Prozent tiefer bei 8 570,53 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,513 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der CAC 40 0,193 Prozent leichter bei 8 563,06 Punkten, nach 8 579,60 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des CAC 40 lag am Dienstag bei 8 578,10 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8 557,79 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wies der CAC 40 8 338,81 Punkte auf. Der CAC 40 erreichte vor drei Monaten, am 18.05.2026, den Stand von 7 987,49 Punkten. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Jahr, am 18.08.2025, den Wert von 7 884,05 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 4,58 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 755,03 Punkten. Bei 7 505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Die meistgehandelten CAC 40-Aktien
Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Euronext 22 747 Aktien gehandelt. Im CAC 40 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 225,484 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der CAC 40-Titel im Blick
Im CAC 40 hat die Renault-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Renault-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,88 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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