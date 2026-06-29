Stellantis Aktie

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WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9

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CAC 40 aktuell 29.06.2026 12:26:41

Anleger in Paris halten sich zurück: CAC 40 in der Verlustzone

Anleger in Paris halten sich zurück: CAC 40 in der Verlustzone

Der CAC 40 verzeichnet am ersten Tag der Woche Verluste.

Um 12:09 Uhr fällt der CAC 40 im Euronext-Handel um 0,46 Prozent auf 8 346,02 Punkte zurück. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,461 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,066 Prozent tiefer bei 8 379,36 Punkten in den Handel, nach 8 384,87 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 8 379,36 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8 345,01 Punkten verzeichnete.

CAC 40-Jahreshoch und -Jahrestief

Der CAC 40 notierte noch vor einem Monat, am 29.05.2026, bei 8 183,34 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 lag am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, bei 7 701,95 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 stand am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, bei 7 691,55 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,84 Prozent zu. Bei 8 642,23 Punkten erreichte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7 505,27 Zählern.

CAC 40-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 90 959 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 244,688 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Titel im Blick

Im CAC 40 hat die SRTeleperformance-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die SRTeleperformance-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,73 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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