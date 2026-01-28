Airbus Aktie

Airbus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

Kursverlauf 28.01.2026 15:58:47

Anleger in Paris halten sich zurück: CAC 40 legt den Rückwärtsgang ein

Der CAC 40 erleidet aktuell Verluste.

Um 15:42 Uhr sinkt der CAC 40 im Euronext-Handel um 1,11 Prozent auf 8 062,48 Punkte. An der Börse sind die im CAC 40 enthaltenen Werte damit 2,460 Bio. Euro wert. In den Handel ging der CAC 40 0,692 Prozent leichter bei 8 096,43 Punkten, nach 8 152,82 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 8 020,75 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8 112,50 Punkten verzeichnete.

CAC 40-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der CAC 40 bislang ein Minus von 0,837 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, wies der CAC 40 8 103,58 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 28.10.2025, wurde der CAC 40 mit 8 216,58 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 28.01.2025, wurde der CAC 40 mit 7 897,37 Punkten berechnet.

Der Index büßte seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,62 Prozent ein. Das CAC 40-Jahreshoch liegt derzeit bei 8 396,72 Punkten. Bei 7 996,59 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im CAC 40 ist die Airbus SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 356 755 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 290,253 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Werte

Die Worldline SA-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Mit 8,09 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte
Tops und Flops im CAC 40
Alle Marktberichte im Überblick

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance

Analysen zu Stellantis

19.01.26 Stellantis Equal Weight Barclays Capital
19.01.26 Stellantis Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.01.26 Stellantis Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.01.26 Stellantis Neutral Merrill Lynch & Co., Inc.
14.01.26 Stellantis Market-Perform Bernstein Research
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 194,34 -0,61% Airbus SE
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 544,20 0,65% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance 53,30 -3,23% SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance
Stellantis 8,18 0,60% Stellantis
Worldline SA 1,44 0,49% Worldline SA

Indizes in diesem Artikel

CAC 40 8 071,36 0,06%

ATX beendet Handelstag tiefer -- DAX letztlich deutlich schwächer -- Asiens Börsen schließt in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich am Donnerstag abwärts. An der Wall Street sind ebenso Verluste zu erkennen. In Fernost notierten die Börsen auf grünem Terrain.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

