Anleger in Paris halten sich zurück: CAC 40 legt den Rückwärtsgang ein

Um 15:42 Uhr sinkt der CAC 40 im Euronext-Handel um 1,11 Prozent auf 8 062,48 Punkte. An der Börse sind die im CAC 40 enthaltenen Werte damit 2,460 Bio. Euro wert. In den Handel ging der CAC 40 0,692 Prozent leichter bei 8 096,43 Punkten, nach 8 152,82 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 8 020,75 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8 112,50 Punkten verzeichnete.

CAC 40-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der CAC 40 bislang ein Minus von 0,837 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, wies der CAC 40 8 103,58 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 28.10.2025, wurde der CAC 40 mit 8 216,58 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 28.01.2025, wurde der CAC 40 mit 7 897,37 Punkten berechnet.

Der Index büßte seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,62 Prozent ein. Das CAC 40-Jahreshoch liegt derzeit bei 8 396,72 Punkten. Bei 7 996,59 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im CAC 40 ist die Airbus SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 356 755 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 290,253 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Werte

Die Worldline SA-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Mit 8,09 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at