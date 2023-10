Anleger in Paris halten sich zurück: CAC 40 letztendlich leichter

Der CAC 40 fiel im Euronext-Handel zum Handelsende um 0,55 Prozent auf 7 021,40 Punkte. An der Börse sind die im CAC 40 enthaltenen Werte damit 2,204 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,266 Prozent auf 7 041,38 Punkte an der Kurstafel, nach 7 060,15 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte am Montag sein Tageshoch bei 7 057,81 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6 980,33 Punkten lag.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 notierte am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, bei 7 240,77 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.07.2023, wies der CAC 40 7 111,88 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.10.2022, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 5 866,94 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2023 bereits um 6,47 Prozent aufwärts. Der CAC 40 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7 581,26 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 6 518,21 Zähler.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im CAC 40

CAC 40-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Euronext 46 963 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 364,420 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien im Blick

Unter den CAC 40-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 2,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,76 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Engie (ex GDF Suez)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at