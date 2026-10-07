Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
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07.10.2026 15:58:43
Anleger in Paris halten sich zurück: CAC 40 präsentiert sich leichter
Am Mittwoch bewegt sich der CAC 40 um 15:42 Uhr via Euronext 1,37 Prozent leichter bei 7 757,71 Punkten. Damit sind die im CAC 40 enthaltenen Werte 2,341 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 7 813,08 Zählern und damit 0,661 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (7 865,07 Punkte).
Der CAC 40 erreichte heute sein Tageshoch bei 7 840,35 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7 754,06 Punkten lag.
CAC 40-Performance seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn gab der CAC 40 bereits um 1,15 Prozent nach. Der CAC 40 erreichte vor einem Monat, am 07.09.2026, einen Stand von 8 306,15 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor drei Monaten, am 07.07.2026, einen Stand von 8 436,24 Punkten. Der CAC 40 stand noch vor einem Jahr, am 07.10.2025, bei 7 974,85 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 sank der Index bereits um 5,34 Prozent. Bei 8 755,03 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Punkten verzeichnet.
Welche Aktien im CAC 40 den größten Börsenwert aufweisen
Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 912 644 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LOréal-Aktie macht im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 198,396 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der CAC 40-Titel im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,27 zu Buche schlagen. Die Renault-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,64 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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