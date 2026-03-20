Anleger in Paris halten sich zurück: CAC 40 präsentiert sich nachmittags schwächer

Heute ziehen sich die Börsianer in Paris zurück.

Am Freitag tendiert der CAC 40 um 15:41 Uhr via Euronext 1,31 Prozent tiefer bei 7 705,95 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,353 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,792 Prozent auf 7 869,68 Punkte an der Kurstafel, nach 7 807,87 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 7 694,40 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 883,27 Zählern.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der CAC 40 bislang ein Minus von 2,72 Prozent. Vor einem Monat, am 20.02.2026, lag der CAC 40 noch bei 8 515,49 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wurde am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, mit 8 151,38 Punkten bewertet. Der CAC 40 wies vor einem Jahr, am 20.03.2025, einen Wert von 8 094,20 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 büßte der Index bereits um 5,97 Prozent ein. Das CAC 40-Jahreshoch beträgt derzeit 8 642,23 Punkte. Bei 7 694,40 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die Airbus SE-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 500 351 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 228,464 Mrd. Euro im CAC 40 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Werte im Blick

Im CAC 40 verzeichnet die Worldline SA-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die SRTeleperformance-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,98 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at