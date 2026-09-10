Anleger in Paris halten sich zurück: CAC 40 schließt in der Verlustzone

Zum Handelsschluss gab der CAC 40 im Euronext-Handel um 0,49 Prozent auf 8 116,76 Punkte nach. Die Marktkapitalisierung der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,494 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,159 Prozent auf 8 169,65 Punkte an der Kurstafel, nach 8 156,67 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte heute sein Tagestief bei 8 114,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 8 190,08 Punkten lag.

CAC 40-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der CAC 40 bislang ein Minus von 1,89 Prozent. Der CAC 40 lag noch vor einem Monat, am 10.08.2026, bei 8 726,03 Punkten. Der CAC 40 verzeichnete vor drei Monaten, am 10.06.2026, den Stand von 8 161,83 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.09.2025, wies der CAC 40 7 761,32 Punkte auf.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 0,957 Prozent abwärts. In diesem Jahr schaffte es der CAC 40 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 8 755,03 Punkten. 7 505,27 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf

Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 622 078 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 209,817 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Unter den Aktien im Index präsentiert die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,69 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at