LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

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WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014

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Index-Bewegung 04.05.2026 15:58:39

Anleger in Paris halten sich zurück: CAC 40 schwächelt am Nachmittag

Anleger in Paris halten sich zurück: CAC 40 schwächelt am Nachmittag

Der CAC 40 zeigt sich derzeit mit negativen Notierungen.

Um 15:42 Uhr notiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,92 Prozent schwächer bei 8 039,98 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,371 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,089 Prozent fester bei 8 122,10 Punkten in den Handel, nach 8 114,84 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8 122,10 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 7 988,02 Einheiten.

CAC 40-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 lag am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, bei 7 962,39 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor drei Monaten, am 04.02.2026, einen Stand von 8 262,16 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, bewegte sich der CAC 40 bei 7 770,48 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 1,89 Prozent zurück. Das CAC 40-Jahreshoch steht derzeit bei 8 642,23 Punkten. Bei 7 505,27 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf

Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 289 049 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie dominiert den CAC 40 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 223,224 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SRTeleperformance-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,29 zu Buche schlagen. Im Index weist die SRTeleperformance-Aktie mit 7,89 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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17.04.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform Bernstein Research
15.04.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.04.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen DZ BANK
14.04.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy UBS AG
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