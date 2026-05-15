Anleger in Paris halten sich zurück: CAC 40 schwächer

Der CAC 40 bewegt sich im Euronext-Handel um 12:10 Uhr um 1,45 Prozent leichter bei 7 964,98 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,344 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,980 Prozent auf 8 003,06 Punkte an der Kurstafel, nach 8 082,27 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des CAC 40 betrug 7 963,43 Punkte, das Tageshoch hingegen 8 043,57 Zähler.

CAC 40 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der CAC 40 bislang ein Minus von 1,30 Prozent. Vor einem Monat, am 15.04.2026, wurde der CAC 40 mit 8 274,57 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, erreichte der CAC 40 einen Wert von 8 311,74 Punkten. Der CAC 40 stand noch vor einem Jahr, am 15.05.2025, bei 7 853,47 Punkten.

Der Index fiel auf Jahressicht 2026 bereits um 2,81 Prozent. Das Jahreshoch des CAC 40 steht derzeit bei 8 642,23 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 7 505,27 Zählern.

Welche Aktien im CAC 40 das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Airbus SE-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 87 748 Aktien gehandelt. Im CAC 40 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 223,669 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der CAC 40-Aktien

In diesem Jahr präsentiert die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,95 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at