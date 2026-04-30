Anleger in Paris halten sich zurück: CAC 40 verbucht am Donnerstagmittag Verluste

Um 12:10 Uhr bewegt sich der CAC 40 im Euronext-Handel 0,57 Prozent leichter bei 8 026,33 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,363 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 1,35 Prozent schwächer bei 7 962,84 Punkten in den Handel, nach 8 072,13 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des CAC 40 lag heute bei 7 957,83 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8 026,90 Punkten erreichte.

CAC 40-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den CAC 40 bereits um 1,64 Prozent nach unten. Am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 772,45 Punkten. Am letzten Handelstag im Januar, dem 30.01.2026, lag der CAC 40-Kurs bei 8 126,53 Punkten. Der CAC 40 erreichte am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2025, den Stand von 7 593,87 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 2,06 Prozent abwärts. In diesem Jahr markierte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 642,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Zählern erreicht.

Welche CAC 40-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 469 874 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 224,881 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

CAC 40-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SRTeleperformance-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,10 zu Buche schlagen. Die SRTeleperformance-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,24 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at