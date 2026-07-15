Anleger in Paris halten sich zurück: CAC 40 verbucht zum Handelsstart Verluste

Der CAC 40 bewegt sich am Morgen nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Am Mittwoch notiert der CAC 40 um 09:13 Uhr via Euronext 0,40 Prozent schwächer bei 8 333,77 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,455 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,002 Prozent auf 8 367,05 Punkte an der Kurstafel, nach 8 366,85 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte heute sein Tagestief bei 8 325,25 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 8 371,69 Punkten lag.

So entwickelt sich der CAC 40 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche stieg der CAC 40 bereits um 0,327 Prozent. Der CAC 40 stand vor einem Monat, am 15.06.2026, bei 8 384,01 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.04.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8 274,57 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.07.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7 766,21 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 1,69 Prozent. Bei 8 642,23 Punkten schaffte es der CAC 40 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 7 505,27 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Blick in den CAC 40: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Euronext 14 644 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 242,591 Mrd. Euro im CAC 40 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Titel im Fokus

Die SRTeleperformance-Aktie präsentiert mit 3,99 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die Renault-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,63 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at