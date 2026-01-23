Anleger in Paris halten sich zurück: CAC 40 verbucht zum Start des Freitagshandels Abschläge

Der CAC 40 notiert am fünften Tag der Woche trotz positivem Vortag im Minus.

Um 09:11 Uhr fällt der CAC 40 im Euronext-Handel um 0,12 Prozent auf 8 138,97 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,443 Bio. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,394 Prozent auf 8 116,81 Punkte an der Kurstafel, nach 8 148,89 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 8 138,97 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8 109,62 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht kletterte der CAC 40 bereits um 0,166 Prozent. Vor einem Monat, am 23.12.2025, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 8 103,85 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 23.10.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 8 225,78 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 23.01.2025, wurde der CAC 40 auf 7 892,61 Punkte taxiert.

Seit Jahresanfang 2026 sank der Index bereits um 0,686 Prozent. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 8 396,72 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 996,59 Punkten markiert.

Die meistgehandelten CAC 40-Aktien

Aktuell weist die Airbus SE-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 9 291 Aktien gehandelt. Im CAC 40 nimmt die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 288,870 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Werte im Fokus

Die Worldline SA-Aktie präsentiert mit 2,06 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die Carrefour-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,51 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

