Anleger in Paris halten sich zurück: CAC 40 verliert am Donnerstagmittag

Der CAC 40 zeigt sich am Donnerstag im Minus.

Am Donnerstag geht es im CAC 40 um 12:10 Uhr via Euronext um 0,22 Prozent auf 8 215,54 Punkte nach unten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,495 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 8 210,90 Zählern und damit 0,280 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (8 233,92 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 209,04 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 234,56 Zählern.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den CAC 40 bereits um 0,383 Prozent nach unten. Der CAC 40 erreichte vor einem Monat, am 08.12.2025, den Wert von 8 108,43 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.10.2025, wies der CAC 40 8 060,13 Punkte auf. Der CAC 40 wies vor einem Jahr, am 08.01.2025, einen Wert von 7 452,42 Punkten auf.

Welche Aktien im CAC 40 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Euronext 246 747 Aktien gehandelt. Im CAC 40 nimmt die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 318,093 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

CAC 40-Fundamentaldaten

Unter den CAC 40-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie mit 2,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Carrefour-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,80 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

