SR.Teleperformance Aktie
WKN: 889287 / ISIN: FR0000051807
|CAC 40-Performance im Blick
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18.06.2026 09:28:38
Anleger in Paris halten sich zurück: CAC 40 verliert zum Start des Donnerstagshandels
Am Donnerstag tendiert der CAC 40 um 09:11 Uhr via Euronext 0,01 Prozent schwächer bei 8 430,04 Punkten. Damit sind die im CAC 40 enthaltenen Werte 2,495 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0,027 Prozent stärker bei 8 433,09 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 8 430,79 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der CAC 40 bei 8 441,37 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 8 425,88 Punkten.
CAC 40-Entwicklung seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche verbucht der CAC 40 bislang ein Minus von 0,379 Prozent. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Monat, am 18.05.2026, den Stand von 7 987,49 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.03.2026, wies der CAC 40 7 969,88 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 18.06.2025, wies der CAC 40 7 656,12 Punkte auf.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 2,87 Prozent. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 642,23 Punkten. Bei 7 505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Diese CAC 40-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 48 336 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 mit 257,296 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Dieses KGV weisen die CAC 40-Mitglieder auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SRTeleperformance-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,26 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,14 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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