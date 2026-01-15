Anleger in Paris halten sich zurück: CAC 40 zeigt sich zum Handelsende leichter

Der CAC 40 notierte im Euronext-Handel letztendlich um 0,21 Prozent schwächer bei 8 313,12 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,537 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0,424 Prozent stärker bei 8 366,30 Punkten in den Handel, nach 8 330,97 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8 290,61 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 8 366,30 Einheiten.

So entwickelt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den CAC 40 bereits um 0,351 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 15.12.2025, notierte der CAC 40 bei 8 124,88 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.10.2025, notierte der CAC 40 bei 8 077,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.01.2025, stand der CAC 40 noch bei 7 474,59 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,44 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8 396,72 Punkten. Bei 8 113,34 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die teuersten CAC 40-Konzerne

Im CAC 40 ist die Airbus SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 211 053 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 mit 319,179 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel im Fokus

Unter den CAC 40-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie mit 2,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,75 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at