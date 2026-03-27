Anleger in Paris halten sich zurück: CAC 40 zeigt sich zum Start des Freitagshandels schwächer

Der CAC 40 kann seine Vortagesgewinne am Morgen nicht halten.

Der CAC 40 fällt im Euronext-Handel um 09:14 Uhr um 0,08 Prozent auf 7 762,90 Punkte zurück. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,307 Bio. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,066 Prozent auf 7 774,40 Punkte an der Kurstafel, nach 7 769,31 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 7 785,46 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7 761,12 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des CAC 40

Auf Wochensicht ging es für den CAC 40 bereits um 2,92 Prozent nach oben. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Monat, am 27.02.2026, den Stand von 8 580,75 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 8 103,58 Punkten auf. Der CAC 40 stand noch vor einem Jahr, am 27.03.2025, bei 7 990,11 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 verlor der Index bereits um 5,28 Prozent. Bei 8 642,23 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7 505,27 Punkten.

Diese CAC 40-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Airbus SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 12 421 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 227,496 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder

Die Worldline SA-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,35 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at