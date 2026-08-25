Renault Aktie
WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906
|Index im Blick
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25.08.2026 17:58:43
Anleger in Paris halten sich zurück: CAC 40 zum Ende des Dienstagshandels in Rot
Am Dienstag beendete der CAC 40 den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,16 Prozent) bei 8 439,20 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,469 Bio. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der CAC 40 0,546 Prozent fester bei 8 499,20 Punkten, nach 8 453,01 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 8 501,51 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8 439,20 Punkten verzeichnete.
CAC 40-Entwicklung seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wurde der CAC 40 mit 8 372,28 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 25.05.2026, wies der CAC 40 8 258,26 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 25.08.2025, lag der CAC 40 noch bei 7 843,04 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 2,98 Prozent nach oben. Bei 8 755,03 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Bei 7 505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Diese CAC 40-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. 410 802 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 222,582 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,71 zu Buche schlagen. Die Renault-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,90 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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