El Niño und Rohstoffe: Wenn das Wetter die Märkte bewegt. Jetzt mehr erfahren! -W-

CAC 40

8 055,35
7,66
0,10 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
CAC 40-Kursverlauf 03.11.2026 09:28:30

Anleger in Paris halten sich zurück: CAC 40 zum Start des Dienstagshandels in der Verlustzone

Anleger in Paris halten sich zurück: CAC 40 zum Start des Dienstagshandels in der Verlustzone

Der CAC 40 setzt am Morgen nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Um 09:12 Uhr tendiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,43 Prozent schwächer bei 8 013,10 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,392 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,619 Prozent tiefer bei 7 997,91 Punkten in den Handel, nach 8 047,69 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 7 993,83 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8 014,11 Punkten verzeichnete.

CAC 40-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 897,19 Punkten. Der CAC 40 verzeichnete vor drei Monaten, am 03.08.2026, den Stand von 8 613,82 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.11.2025, wies der CAC 40 8 109,79 Punkte auf.

Seit Jahresanfang 2026 gab der Index bereits um 2,22 Prozent nach. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 8 755,03 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7 505,27 Zählern.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf

Das Handelsvolumen der Airbus SE-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 11 121 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von LOréal mit 232,421 Mrd. Euro im CAC 40 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,65 zu Buche schlagen. Die Carrefour-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,25 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Tops und Flops im CAC 40
Alle Marktberichte im Überblick
Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 194,50 -0,18% Airbus SE
Carrefour S.A. 13,20 0,46% Carrefour S.A.
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) 433,80 -0,95% L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
Pernod Ricard S.A. 68,80 -0,09% Pernod Ricard S.A.
Renault S.A. 27,61 -0,07% Renault S.A.
Stellantis 4,18 -0,83% Stellantis

Indizes in diesem Artikel

CAC 40 8 063,81 0,20%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.26 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.11.26 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
01.11.26 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44

Börse aktuell - Live Ticker

ATX auf Richtungssuche -- DAX macht Verluste wett -- Wall Street gespalten erwartet -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Während sich der heimische Aktienmarkt wankelmütig zeigt, holt der deutsche Leitindex seine Verluste auf. Die US-Börsen dürften den Handel unterschiedlich aufnehmen. Die Börsen in Fernost wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen