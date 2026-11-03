Anleger in Paris halten sich zurück: CAC 40 zum Start des Dienstagshandels in der Verlustzone

Der CAC 40 setzt am Morgen nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Um 09:12 Uhr tendiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,43 Prozent schwächer bei 8 013,10 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,392 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,619 Prozent tiefer bei 7 997,91 Punkten in den Handel, nach 8 047,69 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 7 993,83 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8 014,11 Punkten verzeichnete.

CAC 40-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 897,19 Punkten. Der CAC 40 verzeichnete vor drei Monaten, am 03.08.2026, den Stand von 8 613,82 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.11.2025, wies der CAC 40 8 109,79 Punkte auf.

Seit Jahresanfang 2026 gab der Index bereits um 2,22 Prozent nach. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 8 755,03 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7 505,27 Zählern.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf

Das Handelsvolumen der Airbus SE-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 11 121 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von LOréal mit 232,421 Mrd. Euro im CAC 40 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,65 zu Buche schlagen. Die Carrefour-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,25 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at