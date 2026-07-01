Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|Kursentwicklung
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01.07.2026 09:29:20
Anleger in Paris halten sich zurück: CAC 40 zum Start in der Verlustzone
Am Mittwoch bewegt sich der CAC 40 um 09:12 Uhr via Euronext 0,40 Prozent leichter bei 8 370,08 Punkten. Damit sind die im CAC 40 enthaltenen Werte 2,453 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 8 391,69 Zählern und damit 0,146 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (8 403,99 Punkte).
Der CAC 40 erreichte heute sein Tageshoch bei 8 391,69 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 8 369,22 Punkten lag.
CAC 40-Performance seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn gab der CAC 40 bereits um 0,111 Prozent nach. Der CAC 40 erreichte vor einem Monat, am 01.06.2026, einen Stand von 8 146,59 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor drei Monaten, am 01.04.2026, einen Stand von 7 981,27 Punkten. Der CAC 40 stand noch vor einem Jahr, am 01.07.2025, bei 7 662,59 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 2,13 Prozent aufwärts. Bei 8 642,23 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Punkten verzeichnet.
Welche Aktien im CAC 40 den größten Börsenwert aufweisen
Im CAC 40 ist die Airbus SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 30 534 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 242,986 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der CAC 40-Titel im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SRTeleperformance-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,61 zu Buche schlagen. Die SRTeleperformance-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,70 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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