Anleger in Paris halten sich zurück: CAC 40 zum Start in der Verlustzone

Der CAC 40 notiert am dritten Tag der Woche trotz positivem Vortag im Minus.

Am Mittwoch bewegt sich der CAC 40 um 09:12 Uhr via Euronext 0,40 Prozent leichter bei 8 370,08 Punkten. Damit sind die im CAC 40 enthaltenen Werte 2,453 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 8 391,69 Zählern und damit 0,146 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (8 403,99 Punkte).

Der CAC 40 erreichte heute sein Tageshoch bei 8 391,69 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 8 369,22 Punkten lag.

CAC 40-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gab der CAC 40 bereits um 0,111 Prozent nach. Der CAC 40 erreichte vor einem Monat, am 01.06.2026, einen Stand von 8 146,59 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor drei Monaten, am 01.04.2026, einen Stand von 7 981,27 Punkten. Der CAC 40 stand noch vor einem Jahr, am 01.07.2025, bei 7 662,59 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 2,13 Prozent aufwärts. Bei 8 642,23 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Punkten verzeichnet.

Welche Aktien im CAC 40 den größten Börsenwert aufweisen

Im CAC 40 ist die Airbus SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 30 534 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 242,986 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SRTeleperformance-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,61 zu Buche schlagen. Die SRTeleperformance-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,70 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at