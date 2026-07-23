SR.Teleperformance Aktie
WKN: 889287 / ISIN: FR0000051807
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23.07.2026 12:27:01
Anleger in Paris halten sich zurück: Das macht der CAC 40 aktuell
Der CAC 40 tendiert im Euronext-Handel um 12:10 Uhr um 1,15 Prozent tiefer bei 8 341,22 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,453 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,801 Prozent auf 8 370,33 Punkte an der Kurstafel, nach 8 437,89 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 376,54 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 339,57 Zählern.
CAC 40-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn legte der CAC 40 bereits um 0,299 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 23.06.2026, betrug der CAC 40-Kurs 8 340,71 Punkte. Vor drei Monaten, am 23.04.2026, lag der CAC 40-Kurs bei 8 227,32 Punkten. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Jahr, am 23.07.2025, den Wert von 7 850,43 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 1,78 Prozent zu. Das CAC 40-Jahreshoch liegt aktuell bei 8 642,23 Punkten. Bei 7 505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Welche Aktien im CAC 40 das größte Handelsvolumen aufweisen
Das Handelsvolumen der Airbus SE-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 78 213 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 236,199 Mrd. Euro im CAC 40 den größten Anteil aus.
Fundamentaldaten der CAC 40-Werte
2026 hat die SRTeleperformance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,70 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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