CAC 40-Performance 09.02.2026 12:27:00

Anleger in Paris halten sich zurück: Das macht der CAC 40 am Mittag

Am ersten Tag der Woche herrscht in Paris ein ruhiger Handel.

Am ersten Tag der Woche herrscht in Paris ein ruhiger Handel.

Am Montag verliert der CAC 40 um 12:10 Uhr via Euronext 0,04 Prozent auf 8 270,40 Punkte. Damit kommen die im CAC 40 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,475 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,254 Prozent auf 8 294,83 Punkte an der Kurstafel, nach 8 273,84 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 258,75 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 312,64 Zählern.

CAC 40-Performance seit Beginn des Jahres

Der CAC 40 erreichte vor einem Monat, am 09.01.2026, den Stand von 8 362,09 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, bewegte sich der CAC 40 bei 7 950,18 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.02.2025, den Wert von 7 973,03 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 0,917 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 396,72 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 996,59 Zählern registriert.

CAC 40-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 673 645 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 266,165 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Aktien im Blick

2026 präsentiert die Worldline SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Mit 8,55 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

13:42 Stellantis Kaufen DZ BANK
09:18 Stellantis Hold Deutsche Bank AG
08:19 Stellantis Buy UBS AG
08:07 Stellantis Equal Weight Barclays Capital
07:10 Stellantis Buy Jefferies & Company Inc.

Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 190,04 -0,76% Airbus SE
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 535,70 -0,11% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance 53,86 3,22% SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance
Stellantis 6,26 1,84% Stellantis
Worldline SA 1,42 -1,08% Worldline SA

Indizes in diesem Artikel

CAC 40 8 277,71 0,05%

