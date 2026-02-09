Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|CAC 40-Performance
|
09.02.2026 12:27:00
Anleger in Paris halten sich zurück: Das macht der CAC 40 am Mittag
Am Montag verliert der CAC 40 um 12:10 Uhr via Euronext 0,04 Prozent auf 8 270,40 Punkte. Damit kommen die im CAC 40 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,475 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,254 Prozent auf 8 294,83 Punkte an der Kurstafel, nach 8 273,84 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 258,75 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 312,64 Zählern.
CAC 40-Performance seit Beginn des Jahres
Der CAC 40 erreichte vor einem Monat, am 09.01.2026, den Stand von 8 362,09 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, bewegte sich der CAC 40 bei 7 950,18 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.02.2025, den Wert von 7 973,03 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 0,917 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 396,72 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 996,59 Zählern registriert.
CAC 40-Aktien mit dem größten Börsenwert
Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 673 645 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 266,165 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Aktien im Blick
2026 präsentiert die Worldline SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Mit 8,55 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Stellantis
|
12:27
|Anleger in Paris halten sich zurück: Das macht der CAC 40 am Mittag (finanzen.at)
|
09:29
|Euronext-Handel: CAC 40 zum Start des Montagshandels im Aufwind (finanzen.at)
|
06.02.26
|MÄRKTE EUROPA/Erholung zum Wochenschluss - Stellantis brechen ein (Dow Jones)
|
06.02.26
|Stellantis-Aktie bricht zweistellig ein: Rekordabschreibungen drücken Gewinn - Aktionäre gehen leer aus (dpa-AFX)
|
06.02.26
|Freitagshandel in Paris: CAC 40 zum Ende des Freitagshandels im Aufwind (finanzen.at)
|
06.02.26
|Stellantis: Kehrtwende bei Elektroautos - 22 Milliarden Dollar abgeschrieben (Spiegel Online)
|
06.02.26
|CAC 40 aktuell: Anleger lassen CAC 40 steigen (finanzen.at)
|
06.02.26
|MÄRKTE EUROPA/Börsen bauen Gewinne aus - Stellantis brechen ein (Dow Jones)
Analysen zu Stellantis
|13:42
|Stellantis Kaufen
|DZ BANK
|09:18
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|08:19
|Stellantis Buy
|UBS AG
|08:07
|Stellantis Equal Weight
|Barclays Capital
|07:10
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:42
|Stellantis Kaufen
|DZ BANK
|09:18
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|08:19
|Stellantis Buy
|UBS AG
|08:07
|Stellantis Equal Weight
|Barclays Capital
|07:10
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:42
|Stellantis Kaufen
|DZ BANK
|08:19
|Stellantis Buy
|UBS AG
|07:10
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.02.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|06.02.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|22.09.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|01.08.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|02.10.24
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|31.07.24
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|09:18
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|08:07
|Stellantis Equal Weight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Stellantis Equal Weight
|Barclays Capital
|15.01.26
|Stellantis Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|14.01.26
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|190,04
|-0,76%
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|535,70
|-0,11%
|SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance
|53,86
|3,22%
|Stellantis
|6,26
|1,84%
|Worldline SA
|1,42
|-1,08%
Indizes in diesem Artikel
|CAC 40
|8 277,71
|0,05%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX legt zu -- DAX fester -- US-Börsen uneins erwartet -- Asiens Börsen letztlich stark - Nikkei erklimmt neues Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zieht am Montag an. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die Wall Street dürfte uneinheitlich starten. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zum Wochenstart stark.