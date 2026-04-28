Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|CAC 40-Kursverlauf
|
28.04.2026 15:58:49
Anleger in Paris halten sich zurück: So steht der CAC 40 am Dienstagnachmittag
Am Dienstag fällt der CAC 40 um 15:41 Uhr via Euronext um 0,25 Prozent auf 8 121,54 Punkte zurück. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,383 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,154 Prozent tiefer bei 8 129,35 Punkten in den Handel, nach 8 141,92 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 erreichte heute sein Tagestief bei 8 090,70 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 8 172,89 Punkten lag.
So bewegt sich der CAC 40 auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, erreichte der CAC 40 einen Wert von 7 701,95 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.01.2026, erreichte der CAC 40 einen Wert von 8 066,68 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.04.2025, erreichte der CAC 40 einen Stand von 7 573,76 Punkten.
Der Index verlor seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,899 Prozent. Das CAC 40-Jahreshoch liegt aktuell bei 8 642,23 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7 505,27 Punkten.
Die teuersten Unternehmen im CAC 40
Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 186 358 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 234,123 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Dieses KGV weisen die CAC 40-Titel auf
Im CAC 40 verzeichnet die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,24 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Stellantis
|
15:58
|Anleger in Paris halten sich zurück: So steht der CAC 40 am Dienstagnachmittag (finanzen.at)
|
12:26
|Pluszeichen in Paris: CAC 40 am Mittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Paris in Rot: CAC 40 startet in der Verlustzone (finanzen.at)
|
27.04.26
|Montagshandel in Paris: CAC 40 zum Ende des Montagshandels mit Abgaben (finanzen.at)
|
27.04.26
|Zuversicht in Paris: CAC 40 präsentiert sich fester (finanzen.at)
|
27.04.26
|Aufschläge in Paris: CAC 40 bewegt sich mittags im Plus (finanzen.at)
|
27.04.26
|Pluszeichen in Paris: CAC 40 zum Start des Montagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
24.04.26
|Börse Paris: CAC 40 schwächelt zum Ende des Freitagshandels (finanzen.at)
Analysen zu Airbus SE
|22.04.26
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.04.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.04.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|16.04.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|16.04.26
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|22.04.26
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.04.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.04.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|16.04.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|16.04.26
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|22.04.26
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.04.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|16.04.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|16.04.26
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|15.04.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|31.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.04.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.04.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.04.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.03.26
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.03.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|166,60
|0,53%
|Engie (ex GDF Suez)
|28,49
|0,46%
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|457,50
|-2,96%
|SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance
|54,26
|-2,09%
|Stellantis
|6,68
|-2,15%
Indizes in diesem Artikel
|CAC 40
|8 099,13
|-0,53%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX stabil -- DAX tiefer -- Dow kaum verändert -- Asiens Börsen schließen mit Verlusten
Der heimische Markt tritt am Dienstag auf der Stelle. Der deutsche Leitindex bewegt sich klar nach unten. Der Dow kommt im Dienstagshandel kaum vom Fleck. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag nach unten.