Anleger in Paris halten sich zurück: So steht der CAC 40 am Dienstagnachmittag

Am Dienstag fällt der CAC 40 um 15:41 Uhr via Euronext um 0,25 Prozent auf 8 121,54 Punkte zurück. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,383 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,154 Prozent tiefer bei 8 129,35 Punkten in den Handel, nach 8 141,92 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte heute sein Tagestief bei 8 090,70 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 8 172,89 Punkten lag.

So bewegt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, erreichte der CAC 40 einen Wert von 7 701,95 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.01.2026, erreichte der CAC 40 einen Wert von 8 066,68 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.04.2025, erreichte der CAC 40 einen Stand von 7 573,76 Punkten.

Der Index verlor seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,899 Prozent. Das CAC 40-Jahreshoch liegt aktuell bei 8 642,23 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7 505,27 Punkten.

Die teuersten Unternehmen im CAC 40

Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 186 358 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 234,123 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Titel auf

Im CAC 40 verzeichnet die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,24 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at