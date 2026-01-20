ATX

Index im Fokus 20.01.2026 12:26:35

Anleger in Wien halten sich zurück: ATX am Dienstagmittag in der Verlustzone

Anleger in Wien halten sich zurück: ATX am Dienstagmittag in der Verlustzone

Der ATX erleidet heute Verluste.

Am Dienstag bewegt sich der ATX um 12:08 Uhr via Wiener Börse 2,03 Prozent schwächer bei 5 331,16 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 159,599 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,029 Prozent tiefer bei 5 439,98 Punkten in den Dienstagshandel, nach 5 441,57 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 5 440,04 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 329,59 Punkten verzeichnete.

ATX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, bei 5 234,55 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.10.2025, wurde der ATX mit einer Bewertung von 4 612,70 Punkten gehandelt. Der ATX wies vor einem Jahr, am 20.01.2025, einen Stand von 3 801,23 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 sank der Index bereits um 0,385 Prozent. Das Jahreshoch des ATX steht derzeit bei 5 477,42 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 329,59 Punkten.

ATX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind derzeit Schoeller-Bleckmann (-1,12 Prozent auf 30,90 EUR), Erste Group Bank (-1,25 Prozent auf 103,10 EUR), Raiffeisen (-1,35 Prozent auf 36,54 EUR), PORR (-1,37 Prozent auf 32,45 EUR) und BAWAG (-1,54 Prozent auf 134,00 EUR). Schwächer notieren im ATX derweil STRABAG SE (-3,93 Prozent auf 78,20 EUR), voestalpine (-3,66 Prozent auf 37,88 EUR), UNIQA Insurance (-3,52 Prozent auf 15,34 EUR), Vienna Insurance (-2,97 Prozent auf 65,40 EUR) und Andritz (-2,80 Prozent auf 69,45 EUR).

ATX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die voestalpine-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 110 499 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 40,739 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,93 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

Die Tops und Flops im ATX

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
