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ATX im Fokus 16.07.2026 12:26:48

Anleger in Wien halten sich zurück: ATX am Mittag mit Abgaben

Anleger in Wien halten sich zurück: ATX am Mittag mit Abgaben

Der ATX verliert derzeit an Boden.

Am Donnerstag bewegt sich der ATX um 12:08 Uhr via Wiener Börse 0,36 Prozent tiefer bei 6 448,06 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 182,019 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,004 Prozent auf 6 471,30 Punkte an der Kurstafel, nach 6 471,55 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 6 424,55 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6 493,10 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der ATX auf Jahressicht

Auf Wochensicht gab der ATX bereits um 0,460 Prozent nach. Vor einem Monat, am 16.06.2026, wies der ATX einen Stand von 6 445,04 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 16.04.2026, wurde der ATX mit einer Bewertung von 5 865,47 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 16.07.2025, lag der ATX-Kurs bei 4 441,09 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 20,49 Prozent. Der ATX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 599,69 Punkten. Bei 5 007,83 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit Palfinger (+ 1,87 Prozent auf 32,70 EUR), Lenzing (+ 0,81 Prozent auf 24,75 EUR), STRABAG SE (+ 0,58 Prozent auf 86,30 EUR), Österreichische Post (+ 0,46 Prozent auf 32,45 EUR) und OMV (+ 0,33 Prozent auf 61,50 EUR). Schwächer notieren im ATX derweil AT S (AT&S) (-3,89 Prozent auf 173,00 EUR), Raiffeisen (-0,90 Prozent auf 54,90 EUR), Andritz (-0,82 Prozent auf 72,70 EUR), Schoeller-Bleckmann (-0,81 Prozent auf 30,80 EUR) und voestalpine (-0,70 Prozent auf 45,22 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 61 700 Aktien gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 45,249 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX-Werte im Fokus

Die OMV-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten inne. Unter den Aktien im Index weist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,40 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

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Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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