STRABAG Aktie
WKN: STR / ISIN: AT000000STR1
|ATX im Fokus
|
16.07.2026 12:26:48
Anleger in Wien halten sich zurück: ATX am Mittag mit Abgaben
Am Donnerstag bewegt sich der ATX um 12:08 Uhr via Wiener Börse 0,36 Prozent tiefer bei 6 448,06 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 182,019 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,004 Prozent auf 6 471,30 Punkte an der Kurstafel, nach 6 471,55 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 6 424,55 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6 493,10 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der ATX auf Jahressicht
Auf Wochensicht gab der ATX bereits um 0,460 Prozent nach. Vor einem Monat, am 16.06.2026, wies der ATX einen Stand von 6 445,04 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 16.04.2026, wurde der ATX mit einer Bewertung von 5 865,47 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 16.07.2025, lag der ATX-Kurs bei 4 441,09 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 20,49 Prozent. Der ATX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 599,69 Punkten. Bei 5 007,83 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX
Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit Palfinger (+ 1,87 Prozent auf 32,70 EUR), Lenzing (+ 0,81 Prozent auf 24,75 EUR), STRABAG SE (+ 0,58 Prozent auf 86,30 EUR), Österreichische Post (+ 0,46 Prozent auf 32,45 EUR) und OMV (+ 0,33 Prozent auf 61,50 EUR). Schwächer notieren im ATX derweil AT S (AT&S) (-3,89 Prozent auf 173,00 EUR), Raiffeisen (-0,90 Prozent auf 54,90 EUR), Andritz (-0,82 Prozent auf 72,70 EUR), Schoeller-Bleckmann (-0,81 Prozent auf 30,80 EUR) und voestalpine (-0,70 Prozent auf 45,22 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im ATX
Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 61 700 Aktien gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 45,249 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der ATX-Werte im Fokus
Die OMV-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten inne. Unter den Aktien im Index weist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,40 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Erste Group Bank AG
|
12:26
|Schwacher Handel in Wien: ATX Prime verliert am Freitagmittag (finanzen.at)
|
09:28
|Freitagshandel in Wien: ATX Prime beginnt Handel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
16.07.26
|Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime verbucht zum Handelsende Verluste (finanzen.at)
|
16.07.26
|Wiener Börse-Handel ATX schließt mit Verlusten (finanzen.at)
|
16.07.26
|Börse Wien: ATX zeigt sich am Donnerstagnachmittag leichter (finanzen.at)
|
16.07.26
|ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime liegt am Donnerstagnachmittag im Minus (finanzen.at)
|
16.07.26
|Anleger in Wien halten sich zurück: ATX am Mittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
16.07.26
|Handel in Wien: ATX Prime am Donnerstagmittag schwächer (finanzen.at)