Anleger in Wien halten sich zurück: ATX beginnt die Freitagssitzung in der Verlustzone

Der ATX bewegt sich heute nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Am Freitag fällt der ATX um 09:11 Uhr via Wiener Börse um 0,32 Prozent auf 6 706,40 Punkte. Damit kommen die im ATX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 187,079 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,003 Prozent höher bei 6 728,38 Punkten in den Handel, nach 6 728,18 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6 739,01 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 703,63 Zählern.

ATX-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX bislang ein Plus von 0,800 Prozent. Vor einem Monat, am 14.07.2026, wies der ATX einen Wert von 6 505,39 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 14.05.2026, bewegte sich der ATX bei 5 921,80 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.08.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 4 771,50 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 25,31 Prozent. In diesem Jahr markierte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 6 780,42 Punkten. Bei 5 007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im ATX aktuell

Die Top-Aktien im ATX sind aktuell CA Immobilien (+ 1,04 Prozent auf 24,20 EUR), Österreichische Post (+ 0,98 Prozent auf 31,05 EUR), Wienerberger (+ 0,98 Prozent auf 20,70 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,51 Prozent auf 29,40 EUR) und DO (+ 0,48 Prozent auf 209,00 EUR). Unter Druck stehen im ATX derweil AT S (AT&S) (-2,50 Prozent auf 163,60 EUR), voestalpine (-1,45 Prozent auf 46,14 EUR), Palfinger (-0,65 Prozent auf 30,50 EUR), Raiffeisen (-0,64 Prozent auf 61,85 EUR) und Andritz (-0,61 Prozent auf 81,00 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die OMV-Aktie aufweisen. 10 030 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 47,352 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX-Werte

Unter den ATX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7,00 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at