Schoeller-Bleckmann Aktie
WKN: 94665 / ISIN: AT0000946652
|Index im Blick
|
14.08.2026 09:28:36
Anleger in Wien halten sich zurück: ATX beginnt die Freitagssitzung in der Verlustzone
Am Freitag fällt der ATX um 09:11 Uhr via Wiener Börse um 0,32 Prozent auf 6 706,40 Punkte. Damit kommen die im ATX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 187,079 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,003 Prozent höher bei 6 728,38 Punkten in den Handel, nach 6 728,18 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6 739,01 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 703,63 Zählern.
ATX-Performance auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verbucht der ATX bislang ein Plus von 0,800 Prozent. Vor einem Monat, am 14.07.2026, wies der ATX einen Wert von 6 505,39 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 14.05.2026, bewegte sich der ATX bei 5 921,80 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.08.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 4 771,50 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 25,31 Prozent. In diesem Jahr markierte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 6 780,42 Punkten. Bei 5 007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Tops und Flops im ATX aktuell
Die Top-Aktien im ATX sind aktuell CA Immobilien (+ 1,04 Prozent auf 24,20 EUR), Österreichische Post (+ 0,98 Prozent auf 31,05 EUR), Wienerberger (+ 0,98 Prozent auf 20,70 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,51 Prozent auf 29,40 EUR) und DO (+ 0,48 Prozent auf 209,00 EUR). Unter Druck stehen im ATX derweil AT S (AT&S) (-2,50 Prozent auf 163,60 EUR), voestalpine (-1,45 Prozent auf 46,14 EUR), Palfinger (-0,65 Prozent auf 30,50 EUR), Raiffeisen (-0,64 Prozent auf 61,85 EUR) und Andritz (-0,61 Prozent auf 81,00 EUR).
ATX-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die OMV-Aktie aufweisen. 10 030 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 47,352 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der ATX-Werte
Unter den ATX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7,00 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Schoeller-Bleckmann
|
14.08.26
|Freundlicher Handel: ATX letztendlich in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
14.08.26
|Börse Wien in Rot: ATX Prime beginnt Freitagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
14.08.26
|Anleger in Wien halten sich zurück: ATX beginnt die Freitagssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
|
13.08.26
|Pluszeichen in Wien: Börsianer lassen ATX zum Ende des Donnerstagshandels steigen (finanzen.at)
|
13.08.26
|Handel in Wien: ATX mittags mit Gewinnen (finanzen.at)
|
13.08.26
|Börse Wien in Grün: ATX zum Handelsstart mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
12.08.26
|Zuversicht in Wien: ATX bewegt sich im Plus (finanzen.at)
|
11.08.26
|Optimismus in Wien: ATX legt zum Handelsstart zu (finanzen.at)