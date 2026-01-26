voestalpine Aktie
Anleger in Wien halten sich zurück: ATX beginnt die Sitzung mit Verlusten
Um 09:11 Uhr tendiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,17 Prozent schwächer bei 5 509,92 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 160,495 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der ATX 0,018 Prozent leichter bei 5 518,15 Punkten, nach 5 519,17 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 5 487,37 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 518,15 Zählern.
So bewegt sich der ATX seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, lag der ATX bei 5 247,21 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 4 666,25 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.01.2025, einen Stand von 3 845,21 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 2,96 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des ATX liegt derzeit bei 5 558,46 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5 314,88 Punkten.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX
Die stärksten Einzelwerte im ATX sind aktuell AT S (AT&S) (+ 2,11 Prozent auf 41,20 EUR), CA Immobilien (+ 1,05 Prozent auf 24,92 EUR), Vienna Insurance (+ 0,78 Prozent auf 64,60 EUR), BAWAG (+ 0,66 Prozent auf 137,20 EUR) und Wienerberger (+ 0,43 Prozent auf 28,22 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind derweil DO (-1,25 Prozent auf 198,00 EUR), OMV (-1,20 Prozent auf 49,50 EUR), voestalpine (-0,89 Prozent auf 39,96 EUR), PORR (-0,86 Prozent auf 34,70 EUR) und Andritz (-0,77 Prozent auf 71,25 EUR).
Welche Aktien im ATX das größte Handelsvolumen aufweisen
Das Handelsvolumen der OMV-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 39 875 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 41,865 Mrd. Euro.
Diese Dividenden zahlen die ATX-Titel
Die CPI Europe-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten inne. Die OMV-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,74 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Analysen zu voestalpine AG
|23.01.26
|voestalpine kaufen
|Deutsche Bank AG
|19.01.26
|voestalpine kaufen
|Barclays Capital
|18.12.25
|voestalpine Hold
|Erste Group Bank
|26.11.25
|voestalpine kaufen
|Deutsche Bank AG
|24.11.25
|voestalpine kaufen
|Barclays Capital
