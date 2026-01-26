voestalpine Aktie

ATX-Marktbericht 26.01.2026 09:29:20

Anleger in Wien halten sich zurück: ATX beginnt die Sitzung mit Verlusten

Anleger in Wien halten sich zurück: ATX beginnt die Sitzung mit Verlusten

Der ATX setzt am Montag nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Um 09:11 Uhr tendiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,17 Prozent schwächer bei 5 509,92 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 160,495 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der ATX 0,018 Prozent leichter bei 5 518,15 Punkten, nach 5 519,17 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 5 487,37 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 518,15 Zählern.

So bewegt sich der ATX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, lag der ATX bei 5 247,21 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 4 666,25 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.01.2025, einen Stand von 3 845,21 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 2,96 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des ATX liegt derzeit bei 5 558,46 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5 314,88 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind aktuell AT S (AT&S) (+ 2,11 Prozent auf 41,20 EUR), CA Immobilien (+ 1,05 Prozent auf 24,92 EUR), Vienna Insurance (+ 0,78 Prozent auf 64,60 EUR), BAWAG (+ 0,66 Prozent auf 137,20 EUR) und Wienerberger (+ 0,43 Prozent auf 28,22 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind derweil DO (-1,25 Prozent auf 198,00 EUR), OMV (-1,20 Prozent auf 49,50 EUR), voestalpine (-0,89 Prozent auf 39,96 EUR), PORR (-0,86 Prozent auf 34,70 EUR) und Andritz (-0,77 Prozent auf 71,25 EUR).

Welche Aktien im ATX das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der OMV-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 39 875 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 41,865 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Titel

Die CPI Europe-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten inne. Die OMV-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,74 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Nachrichten zu voestalpine AG

Analysen zu voestalpine AG

23.01.26 voestalpine kaufen Deutsche Bank AG
19.01.26 voestalpine kaufen Barclays Capital
18.12.25 voestalpine Hold Erste Group Bank
26.11.25 voestalpine kaufen Deutsche Bank AG
24.11.25 voestalpine kaufen Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel

Andritz AG 71,25 -0,77% Andritz AG
AT & S (AT&S) 40,25 -0,25% AT & S (AT&S)
BAWAG 137,60 0,95% BAWAG
CA Immobilien 24,76 0,41% CA Immobilien
CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ) 15,65 -0,13% CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
DO & CO 197,60 -1,45% DO & CO
Erste Group Bank AG 108,50 0,65% Erste Group Bank AG
OMV AG 49,50 -1,20% OMV AG
Österreichische Post AG 32,55 0,31% Österreichische Post AG
PORR AG 33,95 -3,00% PORR AG
Vienna Insurance 65,40 2,03% Vienna Insurance
voestalpine AG 39,70 -1,54% voestalpine AG
Wienerberger AG 28,16 0,21% Wienerberger AG

Indizes in diesem Artikel

ATX 5 516,40 -0,05%

