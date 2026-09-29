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|Wiener Börse-Handel im Blick
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29.09.2026 15:58:49
Anleger in Wien halten sich zurück: ATX fällt
Am Dienstag geht es im ATX um 15:40 Uhr via Wiener Börse um 0,71 Prozent auf 6 962,29 Punkte nach unten. Insgesamt kommt der ATX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 196,480 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 7 011,54 Zählern und damit 0,008 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (7 012,13 Punkte).
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 6 953,68 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 7 030,56 Punkten.
So bewegt sich der ATX auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, notierte der ATX bei 6 786,58 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.06.2026, lag der ATX noch bei 6 351,75 Punkten. Der ATX lag vor einem Jahr, am 29.09.2025, bei 4 646,29 Punkten.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 30,09 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des ATX beträgt derzeit 7 043,27 Punkte. 5 007,83 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX
Die Top-Aktien im ATX sind aktuell AT S (AT&S) (+ 9,09 Prozent auf 216,00 EUR), Wienerberger (+ 1,81 Prozent auf 17,99 EUR), Palfinger (+ 1,68 Prozent auf 30,35 EUR), DO (+ 0,74 Prozent auf 189,80 EUR) und CA Immobilien (+ 0,67 Prozent auf 22,45 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil OMV (-2,26 Prozent auf 71,40 EUR), Erste Group Bank (-2,06 Prozent auf 123,80 EUR), voestalpine (-1,60 Prozent auf 45,50 EUR), STRABAG SE (-1,32 Prozent auf 104,80 EUR) und BAWAG (-1,30 Prozent auf 182,20 EUR).
Welche ATX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Im ATX ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 184 519 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 47,818 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der ATX-Titel im Fokus
Im ATX hat die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. OMV lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,46 Prozent.
Redaktion finanzen.at
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