Anleger in Wien halten sich zurück: ATX fällt am Nachmittag zurück

Der ATX verzeichnet am Freitagnachmittag Verluste.

Um 15:41 Uhr bewegt sich der ATX im Wiener Börse-Handel 0,26 Prozent schwächer bei 3 158,10 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 108,442 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,004 Prozent schwächer bei 3 166,14 Punkten in den Handel, nach 3 166,27 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte heute sein Tageshoch bei 3 170,28 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 140,38 Punkten lag.

ATX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX bislang Gewinne von 1,23 Prozent. Vor einem Monat, am 13.09.2023, verzeichnete der ATX einen Stand von 3 145,71 Punkten. Der ATX verzeichnete vor drei Monaten, am 13.07.2023, den Stand von 3 166,35 Punkten. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 13.10.2022, den Wert von 2 743,09 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 fiel der Index bereits um 0,051 Prozent. Das Jahreshoch des ATX beträgt derzeit 3 560,30 Punkte. Bei 3 016,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im ATX

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind aktuell Verbund (+ 2,44 Prozent auf 83,95 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,77 Prozent auf 26,50 EUR), Telekom Austria (+ 0,90 Prozent auf 6,73 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 0,51 Prozent auf 119,20 EUR) und EVN (+ 0,40 Prozent auf 25,00 EUR). Flop-Aktien im ATX sind hingegen BAWAG (-1,62 Prozent auf 44,96 EUR), Lenzing (-1,45 Prozent auf 37,50 EUR), Erste Group Bank (-1,30 Prozent auf 32,65 EUR), voestalpine (-1,27 Prozent auf 24,90 EUR) und Raiffeisen (-1,17 Prozent auf 13,56 EUR).

Die teuersten ATX-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Erste Group Bank-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 171 814 Aktien gehandelt. Mit 28,401 Mrd. Euro weist die Verbund-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die ATX-Werte auf

Im ATX präsentiert die Raiffeisen-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 2,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,86 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

