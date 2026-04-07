Anleger in Wien halten sich zurück: ATX gibt am Dienstagnachmittag nach

Wenig verändert zeigt sich der ATX heute.

Am Dienstag notiert der ATX um 15:41 Uhr via Wiener Börse 0,14 Prozent leichter bei 5 449,58 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 159,654 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,011 Prozent auf 5 456,80 Punkte an der Kurstafel, nach 5 457,38 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 5 537,37 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 447,97 Punkten verzeichnete.

ATX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX stand am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, bei 5 403,65 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.01.2026, wies der ATX einen Wert von 5 410,14 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 07.04.2025, notierte der ATX bei 3 623,56 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 1,83 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der ATX bereits ein Jahreshoch bei 5 856,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Zählern erreicht.

ATX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit Palfinger (+ 0,44 Prozent auf 34,35 EUR), Österreichische Post (+ 0,43 Prozent auf 35,15 EUR), Raiffeisen (+ 0,32 Prozent auf 37,64 EUR), OMV (+ 0,16 Prozent auf 63,00 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 0,14 Prozent auf 36,15 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind hingegen Lenzing (-4,34 Prozent auf 22,05 EUR), DO (-2,11 Prozent auf 167,00 EUR), Vienna Insurance (-0,80 Prozent auf 62,20 EUR), Verbund (-0,59 Prozent auf 67,80 EUR) und voestalpine (-0,57 Prozent auf 38,68 EUR).

ATX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 191 349 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 36,549 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,61 erwartet. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,81 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at