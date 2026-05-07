Anleger in Wien halten sich zurück: ATX legt am Donnerstagnachmittag den Rückwärtsgang ein

Um 15:41 Uhr gibt der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,01 Prozent auf 5 966,91 Punkte nach. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 164,813 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,017 Prozent stärker bei 5 968,79 Punkten in den Handel, nach 5 967,80 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 6 018,30 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 962,93 Punkten verzeichnete.

ATX-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX bislang Gewinne von 2,96 Prozent. Der ATX stand vor einem Monat, am 07.04.2026, bei 5 443,35 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, bei 5 665,53 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.05.2025, lag der ATX noch bei 4 233,63 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 11,49 Prozent zu. Bei 6 018,30 Punkten verzeichnete der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 5 007,83 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im ATX

Die stärksten Aktien im ATX sind aktuell Raiffeisen (+ 2,57 Prozent auf 46,36 EUR), Lenzing (+ 1,46 Prozent auf 24,40 EUR), PORR (+ 1,39 Prozent auf 40,25 EUR), Erste Group Bank (+ 1,32 Prozent auf 100,10 EUR) und DO (+ 0,77 Prozent auf 183,60 EUR). Flop-Aktien im ATX sind derweil CA Immobilien (-3,07 Prozent auf 26,85 EUR), Schoeller-Bleckmann (-2,73 Prozent auf 33,85 EUR), AT S (AT&S) (-2,46 Prozent auf 99,10 EUR), Verbund (-1,23 Prozent auf 60,25 EUR) und Österreichische Post (-1,12 Prozent auf 30,90 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 168 082 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 36,685 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der ATX-Werte im Fokus

Die Raiffeisen-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten auf. Mit 7,48 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.at