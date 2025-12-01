Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-

Index-Bewegung 01.12.2025 09:29:33

Anleger in Wien halten sich zurück: ATX legt zum Start des Montagshandels den Rückwärtsgang ein

So bewegt sich der ATX heute.

Der ATX fällt im Wiener Börse-Handel um 09:12 Uhr um 0,04 Prozent auf 5 007,90 Punkte zurück. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 147,250 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,012 Prozent auf 5 009,15 Punkte an der Kurstafel, nach 5 009,77 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5 000,75 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 011,22 Punkten verzeichnete.

ATX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, den Stand von 4 808,16 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.09.2025, wies der ATX einen Wert von 4 647,20 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 29.11.2024, bei 3 539,28 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 legte der Index bereits um 36,95 Prozent zu. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 481,22 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Die Gewinner-Aktien im ATX sind derzeit PORR (+ 1,65 Prozent auf 30,85 EUR), BAWAG (+ 0,52 Prozent auf 116,00 EUR), Raiffeisen (+ 0,46 Prozent auf 35,10 EUR), voestalpine (+ 0,32 Prozent auf 37,28 EUR) und OMV (+ 0,25 Prozent auf 47,80 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind derweil AT S (AT&S) (-1,69 Prozent auf 32,05 EUR), Lenzing (-0,85 Prozent auf 23,40 EUR), STRABAG SE (-0,65 Prozent auf 76,60 EUR), CPI Europe (-0,58 Prozent auf 15,56 EUR) und EVN (-0,56 Prozent auf 26,40 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die voestalpine-Aktie. 38 480 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 36,564 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Fokus

Die CPI Europe-Aktie weist mit 6,57 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,11 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Die Tops und Flops im ATX

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
ATX stabil -- DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt kommt am Montag kaum vom Fleck, während sich der deutsche Leitindex mit klaren Abschlägen zeigt. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Montag in unterschiedliche Richtungen.
