ATX
|
5 008,02
|
-1,75
|
-0,03 %
|Index-Bewegung
|
01.12.2025 09:29:33
Anleger in Wien halten sich zurück: ATX legt zum Start des Montagshandels den Rückwärtsgang ein
Der ATX fällt im Wiener Börse-Handel um 09:12 Uhr um 0,04 Prozent auf 5 007,90 Punkte zurück. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 147,250 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,012 Prozent auf 5 009,15 Punkte an der Kurstafel, nach 5 009,77 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5 000,75 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 011,22 Punkten verzeichnete.
ATX-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, den Stand von 4 808,16 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.09.2025, wies der ATX einen Wert von 4 647,20 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 29.11.2024, bei 3 539,28 Punkten.
Auf Jahressicht 2025 legte der Index bereits um 36,95 Prozent zu. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 481,22 Zählern.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX
Die Gewinner-Aktien im ATX sind derzeit PORR (+ 1,65 Prozent auf 30,85 EUR), BAWAG (+ 0,52 Prozent auf 116,00 EUR), Raiffeisen (+ 0,46 Prozent auf 35,10 EUR), voestalpine (+ 0,32 Prozent auf 37,28 EUR) und OMV (+ 0,25 Prozent auf 47,80 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind derweil AT S (AT&S) (-1,69 Prozent auf 32,05 EUR), Lenzing (-0,85 Prozent auf 23,40 EUR), STRABAG SE (-0,65 Prozent auf 76,60 EUR), CPI Europe (-0,58 Prozent auf 15,56 EUR) und EVN (-0,56 Prozent auf 26,40 EUR).
Die teuersten Konzerne im ATX
Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die voestalpine-Aktie. 38 480 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 36,564 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Fokus
Die CPI Europe-Aktie weist mit 6,57 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,11 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
