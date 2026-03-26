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26.03.2026 15:58:34
Anleger in Wien halten sich zurück: ATX liegt am Donnerstagnachmittag im Minus
Der ATX bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 0,39 Prozent schwächer bei 5 383,82 Punkten. Insgesamt kommt der ATX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 153,573 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,030 Prozent auf 5 402,99 Punkte an der Kurstafel, nach 5 404,63 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des ATX lag heute bei 5 402,99 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 333,50 Punkten erreichte.
ATX seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche legte der ATX bereits um 3,86 Prozent zu. Vor einem Monat, am 26.02.2026, wies der ATX 5 763,61 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse feiertagsbedingt. Der ATX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, den Wert von 5 247,21 Punkten. Der ATX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 26.03.2025, bei 4 278,54 Punkten.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,599 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der ATX bereits ein Jahreshoch bei 5 856,94 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5 007,83 Zähler.
Top- und Flop-Aktien im ATX
Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit Schoeller-Bleckmann (+ 1,59 Prozent auf 35,20 EUR), Andritz (+ 1,18 Prozent auf 64,15 EUR), OMV (+ 1,07 Prozent auf 61,25 EUR), Wienerberger (+ 0,70 Prozent auf 23,12 EUR) und Österreichische Post (+ 0,44 Prozent auf 34,40 EUR). Schwächer notieren im ATX derweil AT S (AT&S) (-4,15 Prozent auf 53,10 EUR), PORR (-3,85 Prozent auf 33,75 EUR), Palfinger (-2,44 Prozent auf 34,00 EUR), voestalpine (-2,01 Prozent auf 38,98 EUR) und Raiffeisen (-1,94 Prozent auf 37,50 EUR).
ATX-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Im ATX weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 145 915 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 36,568 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
KGV und Dividende der ATX-Mitglieder
Die Raiffeisen-Aktie weist mit 5,66 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,04 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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