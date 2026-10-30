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ATX-Kursentwicklung 30.10.2026 12:26:50

Anleger in Wien halten sich zurück: ATX liegt am Mittag im Minus

Anleger in Wien halten sich zurück: ATX liegt am Mittag im Minus

Der ATX zeigt sich aktuell schwächer.

Um 12:08 Uhr tendiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,28 Prozent schwächer bei 6 457,62 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 185,599 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 6 475,46 Punkte an der Kurstafel, nach 6 475,46 Punkten am Vortag.

Bei 6 491,30 Einheiten erreichte der ATX sein Tageshoch, während er hingegen mit 6 422,08 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX bislang Gewinne von 2,97 Prozent. Noch vor einem Monat, am 30.09.2026, notierte der ATX bei 6 856,00 Punkten. Der ATX notierte noch vor drei Monaten, am 30.07.2026, bei 6 454,79 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.10.2025, stand der ATX noch bei 4 747,67 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 20,66 Prozent. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 7 043,27 Punkten. Bei 5 007,83 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX

Die stärksten Aktien im ATX sind derzeit DO (+ 3,63 Prozent auf 214,00 EUR), OMV (+ 1,69 Prozent auf 75,15 EUR), Vienna Insurance (+ 1,57 Prozent auf 71,30 EUR), Erste Group Bank (+ 1,30 Prozent auf 108,80 EUR) und Verbund (+ 0,79 Prozent auf 70,10 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen hingegen AT S (AT&S) (-11,35 Prozent auf 137,40 EUR), voestalpine (-2,64 Prozent auf 41,32 EUR), Palfinger (-1,61 Prozent auf 27,55 EUR), Lenzing (-1,26 Prozent auf 10,94 EUR) und PORR (-1,09 Prozent auf 31,65 EUR).

Welche ATX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im ATX sticht die AT S (AT&S)-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 118 300 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 41,720 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die ATX-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7,34 erwartet. Im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,41 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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DO & CO 208,50 0,97% DO & CO
Erste Group Bank AG 108,40 0,93% Erste Group Bank AG
Lenzing AG 10,80 -2,53% Lenzing AG
OMV AG 76,15 3,04% OMV AG
Österreichische Post AG 31,40 0,16% Österreichische Post AG
Palfinger AG 27,65 -1,25% Palfinger AG
PORR AG 31,45 -1,72% PORR AG
Verbund AG 69,50 -0,07% Verbund AG
Vienna Insurance 70,20 0,00% Vienna Insurance
voestalpine AG 41,30 -2,69% voestalpine AG

Indizes in diesem Artikel

ATX 6 420,03 -0,86%

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