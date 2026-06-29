Anleger in Wien halten sich zurück: ATX mittags in Rot

Um 12:09 Uhr tendiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,56 Prozent leichter bei 6 370,12 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 178,317 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 6 408,07 Zählern und damit 0,030 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (6 406,17 Punkte).

Bei 6 417,43 Einheiten erreichte der ATX sein Tageshoch, während er hingegen mit 6 364,90 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der ATX seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 29.05.2026, erreichte der ATX einen Wert von 6 148,87 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, den Stand von 5 270,78 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, notierte der ATX bei 4 418,88 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 19,03 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der ATX bislang 6 599,69 Punkte. Bei 5 007,83 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im ATX

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind derzeit OMV (+ 0,37 Prozent auf 54,30 EUR), BAWAG (+ 0,35 Prozent auf 171,90 EUR), Vienna Insurance (+ 0,31 Prozent auf 64,50 EUR), Erste Group Bank (+ 0,26 Prozent auf 116,00 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 0,17 Prozent auf 28,95 EUR). Flop-Aktien im ATX sind hingegen AT S (AT&S) (-3,00 Prozent auf 187,40 EUR), Wienerberger (-2,88 Prozent auf 22,96 EUR), voestalpine (-2,34 Prozent auf 40,88 EUR), DO (-2,22 Prozent auf 220,00 EUR) und Österreichische Post (-1,73 Prozent auf 31,30 EUR).

ATX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im ATX ist die voestalpine-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 73 700 Aktien gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 44,939 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der ATX-Werte

2026 hat die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,39 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at