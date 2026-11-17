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17.11.2026 15:58:42
Anleger in Wien halten sich zurück: ATX notiert am Nachmittag im Minus
Am Dienstag geht es im ATX um 15:40 Uhr via Wiener Börse um 0,72 Prozent auf 6 583,25 Punkte nach unten. Damit sind die enthaltenen Werte 194,070 Mrd. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der ATX 0,004 Prozent fester bei 6 631,34 Punkten, nach 6 631,09 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6 631,34 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 563,35 Zählern.
So bewegt sich der ATX seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wies am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, einen Stand von 6 557,32 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 17.08.2026, wies der ATX einen Wert von 6 701,69 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 17.11.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 4 820,59 Punkten.
Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 23,01 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der ATX bereits ein Jahreshoch bei 7 043,27 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 007,83 Punkten.
Top und Flops heute
Zu den Top-Aktien im ATX zählen derzeit Mayr-Melnhof Karton (+ 2,16 Prozent auf 75,60 EUR), PORR (+ 0,60 Prozent auf 33,40 EUR), OMV (+ 0,34 Prozent auf 73,10 EUR), Erste Group Bank (-0,09 Prozent auf 117,00 EUR) und BAWAG (-0,35 Prozent auf 170,50 EUR). Flop-Aktien im ATX sind hingegen Lenzing (-3,10 Prozent auf 10,62 EUR), Andritz (-2,16 Prozent auf 81,70 EUR), voestalpine (-2,08 Prozent auf 34,78 EUR), Palfinger (-2,00 Prozent auf 26,95 EUR) und UNIQA Insurance (-1,92 Prozent auf 18,42 EUR).
Welche Aktien im ATX das größte Handelsvolumen aufweisen
Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 124 267 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 45,021 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.
Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,14 erwartet. OMV lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,67 Prozent.
Redaktion finanzen.at
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