Anleger in Wien halten sich zurück: ATX präsentiert sich mittags schwächer

So bewegt sich der ATX am ersten Tag der Woche.

Der ATX fällt im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 0,22 Prozent auf 6 441,62 Punkte zurück. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 181,018 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,022 Prozent auf 6 457,31 Punkte an der Kurstafel, nach 6 455,88 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 6 433,88 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6 463,24 Punkten verzeichnete.

ATX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, den Stand von 6 406,17 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.04.2026, wies der ATX einen Wert von 5 763,77 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, bei 4 575,47 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 20,36 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der ATX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 6 599,69 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 007,83 Zählern.

ATX-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell Wienerberger (+ 2,29 Prozent auf 20,54 EUR), DO (+ 2,24 Prozent auf 205,50 EUR), Palfinger (+ 1,21 Prozent auf 33,40 EUR), Erste Group Bank (+ 0,78 Prozent auf 116,00 EUR) und UNIQA Insurance (+ 0,69 Prozent auf 17,62 EUR). Schwächer notieren im ATX derweil OMV (-2,58 Prozent auf 62,20 EUR), AT S (AT&S) (-2,52 Prozent auf 154,60 EUR), Verbund (-1,77 Prozent auf 58,15 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,59 Prozent auf 30,90 EUR) und STRABAG SE (-0,84 Prozent auf 82,50 EUR).

ATX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im ATX sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 180 349 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 44,706 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr hat die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. In puncto Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,19 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at