ATX aktuell 23.01.2026 15:59:05

Anleger in Wien halten sich zurück: ATX präsentiert sich nachmittags leichter

Anleger in Wien halten sich zurück: ATX präsentiert sich nachmittags leichter

Der ATX zeigt sich heute schwächer.

Am Freitag bewegt sich der ATX um 15:41 Uhr via Wiener Börse 0,36 Prozent tiefer bei 5 524,70 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 157,102 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,005 Prozent auf 5 545,15 Punkte an der Kurstafel, nach 5 544,90 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 5 556,25 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 5 519,96 Punkten.

So bewegt sich der ATX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX bislang ein Plus von 1,19 Prozent. Vor einem Monat, am 23.12.2025, wurde der ATX mit 5 247,21 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 23.10.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 4 670,13 Punkten. Der ATX stand vor einem Jahr, am 23.01.2025, bei 3 834,56 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 3,23 Prozent nach oben. Bei 5 558,46 Punkten schaffte es der ATX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 5 314,88 Punkte.

ATX-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im ATX sind derzeit OMV (+ 1,91 Prozent auf 50,10 EUR), CA Immobilien (+ 0,74 Prozent auf 24,66 EUR), PORR (+ 0,73 Prozent auf 34,30 EUR), Andritz (+ 0,63 Prozent auf 71,90 EUR) und Lenzing (+ 0,00 Prozent auf 25,75 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen hingegen Vienna Insurance (-2,13 Prozent auf 64,20 EUR), EVN (-2,12 Prozent auf 27,70 EUR), DO (-1,94 Prozent auf 202,00 EUR), Raiffeisen (-1,71 Prozent auf 39,12 EUR) und STRABAG SE (-1,45 Prozent auf 81,60 EUR) unter Druck.

ATX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im ATX weist die OMV-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 266 107 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 40,544 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,16 zu Buche schlagen. Im Index weist die OMV-Aktie mit 8,84 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

Die Tops und Flops im ATX

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
