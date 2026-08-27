Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime am Donnerstagnachmittag mit Abgaben

Derzeit ziehen sich die Anleger in Wien zurück.

Der ATX Prime tendiert im Wiener Börse-Handel um 15:42 Uhr um 0,76 Prozent leichter bei 3 297,88 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der ATX Prime 0,014 Prozent tiefer bei 3 322,77 Punkten, nach 3 323,23 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX Prime lag am Donnerstag bei 3 329,28 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 291,71 Punkten erreichte.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der ATX Prime bislang einen Gewinn von 1,09 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.07.2026, notierte der ATX Prime bei 3 131,42 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.05.2026, notierte der ATX Prime bei 3 012,86 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.08.2025, erreichte der ATX Prime einen Stand von 2 326,89 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 24,07 Prozent. In diesem Jahr erreichte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3 337,77 Punkten. Bei 2 489,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 7,54 Prozent auf 148,40 EUR), Frequentis (+ 4,38 Prozent auf 76,20 EUR), Flughafen Wien (+ 1,54 Prozent auf 52,60 EUR), UBM Development (+ 1,18 Prozent auf 17,10 EUR) und EVN (+ 1,05 Prozent auf 28,75 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind derweil PORR (-6,03 Prozent auf 38,20 EUR), Wolford (-4,59 Prozent auf 2,08 EUR), Semperit (-2,35 Prozent auf 16,60 EUR), AMAG (-2,13 Prozent auf 27,60 EUR) und Erste Group Bank (-2,07 Prozent auf 122,90 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die PORR-Aktie. 196 982 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 48,013 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der ATX Prime-Aktien

Im ATX Prime weist die Marinomed Biotech-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,74 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at