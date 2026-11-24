ATX Prime
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|ATX Prime-Kursverlauf
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24.11.2026 15:58:51
Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime fällt am Dienstagnachmittag
Der ATX Prime bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 0,91 Prozent leichter bei 3 082,09 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,116 Prozent auf 3 114,12 Punkte an der Kurstafel, nach 3 110,51 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime verzeichnete bei 3 124,62 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 3 075,87 Einheiten.
ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 3 081,43 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 24.08.2026, lag der ATX Prime bei 3 254,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.11.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2 431,72 Punkten.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 15,95 Prozent nach oben. Bei 3 448,52 Punkten schaffte es der ATX Prime bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Punkten markiert.
Gewinner und Verlierer im ATX Prime
Die Top-Aktien im ATX Prime sind derzeit Addiko Bank (+ 4,76 Prozent auf 26,40 EUR), ZUMTOBEL (+ 2,37 Prozent auf 3,89 EUR), Flughafen Wien (+ 1,60 Prozent auf 50,80 EUR), Palfinger (+ 0,94 Prozent auf 26,80 EUR) und UNIQA Insurance (+ 0,93 Prozent auf 19,52 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind hingegen AT S (AT&S) (-7,80 Prozent auf 101,60 EUR), Rosenbauer (-2,99 Prozent auf 52,00 EUR), Frequentis (-2,98 Prozent auf 65,10 EUR), Lenzing (-2,77 Prozent auf 9,48 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-2,67 Prozent auf 69,20 EUR).
Welche ATX Prime-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im ATX Prime weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 237 874 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 42,380 Mrd. Euro den größten Anteil.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Fokus
In diesem Jahr präsentiert die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,10 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Addiko Bank
|26,40
|4,76%
|AT & S (AT&S)
|96,60
|-12,34%
|Erste Group Bank AG
|109,10
|-1,98%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|30,50
|0,00%
|Flughafen Wien AG
|50,00
|0,00%
|Frequentis
|64,60
|-3,73%
|Lenzing AG
|9,64
|-1,13%
|Mayr-Melnhof Karton AG
|69,90
|-1,69%
|OMV AG
|68,10
|-0,22%
|Palfinger AG
|26,40
|-0,56%
|Rosenbauer
|52,40
|-2,24%
|UNIQA Insurance AG
|19,30
|-0,21%
|Wienerberger AG
|15,01
|-1,38%
|ZUMTOBEL AG
|3,79
|-0,26%
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