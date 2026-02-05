Kapsch TrafficCom Aktie

WKN: KAPSCH / ISIN: AT000KAPSCH9

Marktbericht 05.02.2026 12:26:46

Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime fällt am Donnerstagmittag

Am Mittag ziehen sich die Börsianer in Wien zurück.

Um 12:09 Uhr bewegt sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,85 Prozent tiefer bei 2 829,02 Punkten. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,003 Prozent auf 2 853,14 Punkte an der Kurstafel, nach 2 853,22 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 2 853,14 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 2 818,69 Punkten.

So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gewann der ATX Prime bereits um 1,80 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.01.2026, erreichte der ATX Prime einen Stand von 2 679,79 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.11.2025, wurde der ATX Prime mit 2 378,15 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 05.02.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 1 897,17 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 6,43 Prozent. 2 855,52 Punkte markierten den Höchststand des ATX Prime im laufenden Jahr. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2 638,17 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im ATX Prime

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Addiko Bank (+ 2,33 Prozent auf 26,30 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 2,05 Prozent auf 5,98 EUR), Marinomed Biotech (+ 1,98 Prozent auf 18,00 EUR), Semperit (+ 1,27 Prozent auf 12,74 EUR) und FACC (+ 1,05 Prozent auf 11,50 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil Wolford (-6,25 Prozent auf 3,00 EUR), AT S (AT&S) (-3,56 Prozent auf 48,70 EUR), Warimpex (-3,54 Prozent auf 0,49 EUR), Polytec (-3,27 Prozent auf 4,14 EUR) und Raiffeisen (-2,06 Prozent auf 42,88 EUR) unter Druck.

Welche ATX Prime-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die AT S (AT&S)-Aktie. 136 567 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 43,030 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Fokus

Unter den ATX Prime-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie mit 6,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,35 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

