Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime fällt schlussendlich zurück

Am Dienstag verlor der ATX Prime via Wiener Börse zum Handelsschluss 1,10 Prozent auf 3 191,43 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,071 Prozent auf 3 224,51 Punkte an der Kurstafel, nach 3 226,80 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX Prime lag heute bei 3 184,90 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 227,63 Punkten erreichte.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime stand am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, bei 3 004,41 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.04.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2 698,53 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.07.2025, erreichte der ATX Prime einen Wert von 2 218,91 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 20,06 Prozent. 3 243,92 Punkte markierten den Höchststand des ATX Prime im laufenden Jahr. Bei 2 489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im ATX Prime sind aktuell Telekom Austria (+ 1,75 Prozent auf 9,87 EUR), Rosenbauer (+ 1,66 Prozent auf 61,40 EUR), Verbund (+ 1,60 Prozent auf 57,10 EUR), AMAG (+ 1,48 Prozent auf 27,40 EUR) und Österreichische Post (+ 0,79 Prozent auf 31,70 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind hingegen AT S (AT&S) (-10,37 Prozent auf 172,80 EUR), PORR (-4,35 Prozent auf 43,95 EUR), Marinomed Biotech (-4,23 Prozent auf 9,05 EUR), FACC (-4,09 Prozent auf 18,78 EUR) und Frequentis (-3,28 Prozent auf 62,00 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die OMV-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 405 063 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX Prime hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 45,910 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,92 erwartet. Mit 7,95 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at