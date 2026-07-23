Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime fällt zum Start zurück

Der ATX Prime bewegt sich am Donnerstagmorgen nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Um 09:11 Uhr fällt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,81 Prozent auf 3 187,57 Punkte zurück. Zuvor ging der ATX Prime 0,054 Prozent fester bei 3 215,32 Punkten in den Handel, nach 3 213,58 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX Prime lag heute bei 3 187,33 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 215,61 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX Prime bislang einen Gewinn von 1,62 Prozent. Vor einem Monat, am 23.06.2026, wies der ATX Prime 3 218,32 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 23.04.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 877,89 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.07.2025, lag der ATX Prime-Kurs bei 2 266,77 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 19,92 Prozent. In diesem Jahr markierte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3 243,92 Punkten. 2 489,01 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Polytec (+ 1,91 Prozent auf 4,79 EUR), AMAG (+ 1,12 Prozent auf 27,00 EUR), PORR (+ 0,51 Prozent auf 39,05 EUR), Andritz (+ 0,40 Prozent auf 75,80 EUR) und OMV (+ 0,24 Prozent auf 63,90 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind hingegen Warimpex (-5,49 Prozent auf 0,48 EUR), Kapsch TrafficCom (-3,79 Prozent auf 5,08 EUR), AT S (AT&S) (-2,48 Prozent auf 173,20 EUR), Raiffeisen (-1,79 Prozent auf 54,95 EUR) und ZUMTOBEL (-1,72 Prozent auf 4,00 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Polytec-Aktie. 28 675 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 45,172 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der ATX Prime-Aktien

2026 hat die Marinomed Biotech-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,05 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at