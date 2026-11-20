Am Freitag notierte der ATX Prime via Wiener Börse zum Handelsschluss 2,71 Prozent leichter bei 3 045,17 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,061 Prozent leichter bei 3 127,97 Punkten in den Handel, nach 3 129,89 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Freitag sein Tagestief bei 3 039,84 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 127,97 Punkten lag.

ATX Prime-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX Prime bereits um 6,63 Prozent abwärts. Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 20.10.2026, einen Stand von 3 168,06 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.08.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 3 230,51 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 20.11.2025, bewegte sich der ATX Prime bei 2 397,09 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 14,56 Prozent zu. Bei 3 448,52 Punkten schaffte es der ATX Prime bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Zählern erreicht.

Heutige Tops und Flops im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit Semperit (+ 2,27 Prozent auf 15,75 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,32 Prozent auf 18,44 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 1,23) Prozent auf 3,29 EUR), AMAG (+ 0,63 Prozent auf 32,20 EUR) und Wolford (+ 0,00 Prozent auf 2,20 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind hingegen AT S (AT&S) (-14,47 Prozent auf 97,50 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-6,65 Prozent auf 68,80 EUR), Frequentis (-6,19 Prozent auf 63,60 EUR), Lenzing (-4,70 Prozent auf 9,74 EUR) und Polytec (-4,63 Prozent auf 3,91 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die voestalpine-Aktie aufweisen. 551 133 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 43,312 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Blick

Die OMV-Aktie verzeichnet mit 6,80 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,00 Prozent bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at