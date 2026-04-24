Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein

Der ATX Prime gibt am Freitagmorgen nach seinem Vortagesanstieg nach.

Der ATX Prime tendiert im Wiener Börse-Handel um 09:12 Uhr um 0,91 Prozent tiefer bei 2 851,66 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,028 Prozent höher bei 2 878,71 Punkten, nach 2 877,89 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX Prime lag am Freitag bei 2 851,14 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 880,30 Punkten erreichte.

ATX Prime auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX Prime bislang Verluste von 3,23 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.03.2026, bewegte sich der ATX Prime bei 2 617,71 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wurde am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, mit 2 740,61 Punkten bewertet. Der ATX Prime stand vor einem Jahr, am 24.04.2025, bei 2 024,93 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 7,28 Prozent. In diesem Jahr erreichte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 2 953,91 Punkten. Bei 2 489,01 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im ATX Prime

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind aktuell AT S (AT&S) (+ 2,13 Prozent auf 91,00 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,95 Prozent auf 37,00 EUR), CA Immobilien (+ 0,77 Prozent auf 26,10 EUR), Verbund (+ 0,62 Prozent auf 64,75 EUR) und OMV (+ 0,43 Prozent auf 58,70 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind derweil Wolford (-7,53 Prozent auf 2,70 EUR), Österreichische Post (-4,67 Prozent auf 33,65 EUR), BAWAG (-3,92 Prozent auf 147,00 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,90 Prozent auf 5,36 EUR) und voestalpine (-2,51 Prozent auf 42,00 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die AT S (AT&S)-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 26 694 Aktien gehandelt. Mit 39,384 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der ATX Prime-Werte

Im ATX Prime verzeichnet die Warimpex-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,66 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at