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ATX Prime-Kursverlauf 12.11.2026 09:28:51

Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime legt zum Start des Donnerstagshandels den Rückwärtsgang ein

Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime legt zum Start des Donnerstagshandels den Rückwärtsgang ein

Der ATX Prime fällt heute nach Vortagesgewinnen zurück.

Am Donnerstag sinkt der ATX Prime um 09:12 Uhr via Wiener Börse um 0,60 Prozent auf 3 284,10 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,021 Prozent schwächer bei 3 303,14 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 3 303,83 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 3 303,68 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 282,92 Punkten lag.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den ATX Prime bereits um 3,96 Prozent nach oben. Der ATX Prime notierte noch vor einem Monat, am 12.10.2026, bei 3 243,06 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.08.2026, wurde der ATX Prime mit 3 304,63 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 12.11.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2 448,92 Punkten auf.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 23,55 Prozent zu. Bei 3 448,52 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Bei 2 489,01 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind aktuell ZUMTOBEL (+ 1,27 Prozent auf 4,00 EUR), Lenzing (+ 1,24 Prozent auf 11,44 EUR), EVN (+ 0,48 Prozent auf 31,40 EUR), Vienna Insurance (+ 0,39 Prozent auf 77,10 EUR) und Rosenbauer (+ 0,32 Prozent auf 63,00 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil Wolford (-25,00 Prozent auf 1,62 EUR), Kapsch TrafficCom (-4,00 Prozent auf 3,60 EUR), Polytec (-3,49 Prozent auf 4,15 EUR), Warimpex (-3,04 Prozent auf 0,45 EUR) und STRABAG SE (-2,00 Prozent auf 108,00 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im ATX Prime weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 104 159 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 45,721 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte im Blick

Unter den ATX Prime-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 6,75 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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