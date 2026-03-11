EVN Aktie
|ATX Prime-Kursverlauf
|
11.03.2026 09:29:13
Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime legt zum Start des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein
Am Mittwoch sinkt der ATX Prime um 09:12 Uhr via Wiener Börse um 0,54 Prozent auf 2 695,77 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,008 Prozent stärker bei 2 710,59 Punkten in den Mittwochshandel, nach 2 710,36 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 2 710,59 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 693,97 Punkten lag.
So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht ging es für den ATX Prime bereits um 0,239 Prozent nach oben. Der ATX Prime notierte noch vor einem Monat, am 11.02.2026, bei 2 883,30 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.12.2025, wurde der ATX Prime mit 2 567,56 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 11.03.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2 098,69 Punkten auf.
Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,41 Prozent zu. Bei 2 907,38 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Bei 2 588,71 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime
Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind aktuell Warimpex (+ 1,93 Prozent auf 0,48 EUR), Semperit (+ 1,63 Prozent auf 12,50 EUR), AMAG (+ 1,12 Prozent auf 27,20 EUR), Telekom Austria (+ 0,76 Prozent auf 9,34 EUR) und OMV (+ 0,44 Prozent auf 56,95 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil Wolford (-6,45 Prozent auf 2,90 EUR), Addiko Bank (-1,92 Prozent auf 25,60 EUR), Polytec (-1,91 Prozent auf 3,59 EUR), ZUMTOBEL (-1,90 Prozent auf 4,12 EUR) und EVN (-1,79 Prozent auf 27,50 EUR).
Welche ATX Prime-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Im ATX Prime weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 32 228 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 37,729 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte im Blick
Unter den ATX Prime-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 5,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7,52 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie zu erwarten.
