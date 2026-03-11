EVN Aktie

EVN für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 74105 / ISIN: AT0000741053

ATX Prime-Kursverlauf 11.03.2026 09:29:13

Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime legt zum Start des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein

Der ATX Prime fällt heute nach Vortagesgewinnen zurück.

Am Mittwoch sinkt der ATX Prime um 09:12 Uhr via Wiener Börse um 0,54 Prozent auf 2 695,77 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,008 Prozent stärker bei 2 710,59 Punkten in den Mittwochshandel, nach 2 710,36 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 2 710,59 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 693,97 Punkten lag.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den ATX Prime bereits um 0,239 Prozent nach oben. Der ATX Prime notierte noch vor einem Monat, am 11.02.2026, bei 2 883,30 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.12.2025, wurde der ATX Prime mit 2 567,56 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 11.03.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2 098,69 Punkten auf.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,41 Prozent zu. Bei 2 907,38 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Bei 2 588,71 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind aktuell Warimpex (+ 1,93 Prozent auf 0,48 EUR), Semperit (+ 1,63 Prozent auf 12,50 EUR), AMAG (+ 1,12 Prozent auf 27,20 EUR), Telekom Austria (+ 0,76 Prozent auf 9,34 EUR) und OMV (+ 0,44 Prozent auf 56,95 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil Wolford (-6,45 Prozent auf 2,90 EUR), Addiko Bank (-1,92 Prozent auf 25,60 EUR), Polytec (-1,91 Prozent auf 3,59 EUR), ZUMTOBEL (-1,90 Prozent auf 4,12 EUR) und EVN (-1,79 Prozent auf 27,50 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im ATX Prime weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 32 228 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 37,729 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte im Blick

Unter den ATX Prime-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 5,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7,52 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Alle ATX Prime-Werte

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

Aktien in diesem Artikel

Addiko Bank 26,00 -0,38% Addiko Bank
AMAG 26,40 -1,86% AMAG
Andritz AG 67,80 -0,29% Andritz AG
Erste Group Bank AG 96,10 -1,08% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 27,40 -2,14% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
OMV AG 57,85 2,03% OMV AG
Polytec 3,60 -1,64% Polytec
Raiffeisen 38,86 -1,37% Raiffeisen
Semperit AG Holding 12,30 0,00% Semperit AG Holding
Telekom Austria AG 9,33 0,65% Telekom Austria AG
Warimpex 0,49 4,29% Warimpex
Wienerberger AG 24,32 -0,49% Wienerberger AG
Wolford AG 2,90 -6,45% Wolford AG
ZUMTOBEL AG 4,23 0,71% ZUMTOBEL AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 2 698,79 -0,43%

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schwächer -- Wall Street schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt halten sich am Mittwoch zurück. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

